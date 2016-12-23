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В 673 городах прошли митинги против нового президента.
Мир
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Сотни тысяч американцев в розовых шапках вышли на митинги против Трампа
Ожидается, что в центре Вашингтона соберется до 200 тысяч американцев.
Мир
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Найденная гильза и первые версии преступления: в Киеве расследуют громкое убийство адвоката
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Киев
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В Одессе горит легендарный рынок "Привоз"
Выгорели уже несколько павильонов.
Украина
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Варианты совершения убийства и план побега. СБУ показала доказательства планирования покушения на нардепа
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Украина
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Всемирная солидарность. От Австралии до США состоялись марши женщин против Трампа
Цель этих демонстраций в том, чтобы показать Трампу, что права женщин такие же, как и права всех людей.
Мир
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Подвиг киборгов. В Украине чествуют героев Донецкого аэропорта
В Киеве и других городах пройдут поминальные службы.
АТО
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СБУ задержала двух украинцев, которые готовили покушение на нардепа по указанию ФСБ
Задержанные намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата.
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В Индонезии успешно протестировали украинские БТР-амфибии
БТР-4М разработаны Харьковским конструкторским бюро.
Мир
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В Кремле ответили на идею Трампа снять с России санкции в обмен на сокращение ядерного арсенала
По словам Пескова, Россия — "поклонница ядерного разоружения".
Мир
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Ольга Фомина
- консультант по здоровому образу жизни, тренер по новому для Украины виду фитнеса Kangoo Jumps, блогер
Владимир Вятрович
- глава Института национальной памяти, автор книги "История с грифом "Секретно"
Позиция абсолютной слепоты. Песков охарактеризовал действия бывшей администрации США относительно Украины
Также Песков отметил, что пока он не уверен, изменится эта позиция при новой американской администрации.
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На оккупированном Донбассе готовы провести "выборы" по внезапной команде из Москвы — Тымчук
Тымчук рассказал, как в "ДНР" готовятся к "переизбраниям".
АТО
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В Киеве в ДТП погиб молодой пешеход-нарушитель
До подземного пешеходного перехода было всего несколько метров.
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Скелеты и призывы к свержению. В США протестуют против Трампа в его первый день президентства
Полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ и перечные аэрозоли.
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Переговоры длились несколько часов.
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Враги под одной крышей: экс-жена Алиева снова обвинила футболиста в избиении
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Эпоха Трампа: угрозы и надежды
Ксения Кириллова Политика
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Один путь для России
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ИГИЛ, Иран, Путин... С чем уходит Обама
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Не забыть об Олеге Ольжиче
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Как стоит хранить деньги
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Тяжелое наследие
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Похудение для самых ленивых
Ольга Фомина Здоровье и спорт
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Необычный фотосет: Настя Каменских в купальнике позировала под водой
Певица заинтриговала интересным снимком с отдыха.
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Как привлечь любовь средствами фэн-шуй
Говорят, любовь приходит задолго до появления возлюбленного. Она проявляется в ощущениях и предчувствиях. Ничего странного – это дают о себе знать энергии, которые вскоре выстроятся в отношения. Но если энергии запаздывают, сделайте свой дом маяком, на который они будут ориентироваться в своем пути.
Леди
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Иванка Трамп надела на инаугурационный бал роскошное платье с камнями от Carolina Herrera
Дочь Дональда Трампа Иванка также посетила инаугурационный бал вместе с супругом Джаредом Кушнером.
Леди
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Битва нарядов первых леди: Мелания Трамп vs Мишель Обама
Бывшая и нынешняя первые леди США в день инаугурационного бала были в роскошных вечерних туалетах.
Леди
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Мелания Трамп приехала на инаугурационный бал в наряде собственного дизайна
Минувшей ночью в конференц-центре имени Уолтера Вашингтона состоялся инаугурационный бал.
Леди
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Битва образов первых леди: Мишель Обама vs Мелания Трамп
Сегодня состоялась инаугурация президента Дональда Трампа и наше внимание приковано к нарядам его супруги Мелании.
Леди
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Мишель Обама появилась на инаугурации Дональда Трампа в скромном платье от Jason Wu
В США состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
Леди
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Молдавский политолог Оазу Нантой: Если Россия сможет навязать свой сценарий Молдове, то потом она использует его и в Украине
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Директор Центра эндокринной хирургии Александр Ларин: Кто такой Линчевский? Рядовой хирург 17-й больницы. Выглядит смешно
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Дмитрий Тымчук: При политической воле Киева Докучаевск можно освободить за несколько часов
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Глава Донетчины Павел Жебривский: В этом году ДРГ получали сдачи и драпали, поджав хвост
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Украинская учительница из топ-50 педагогов мира: Мечтаю создать учебную лабораторию-минивэн для учеников отдаленных сел
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Кто, за сколько, куда: зимние футбольные трансферы 2017
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Индийских слонов одели в гигантские разноцветные свитера, чтобы уберечь от пневмонии (4 фото)
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Мотогонщик прокатился на мотоцикле по горнолыжному склону (Видео)
23-летний испанец Марк Маркес, который в 2016 году стал трехкратным чемпионом мира гоночной серии MotoGP, проехал по горнолыжному склону Ханенкамм на Honda RC213V.
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Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек
Китайское подразделение болгарского тюнинг-ателье Vilner представило особый кроссовер Acura MDX, заказанный женщиной, которая занимается разведением экзотических бабочек.
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В Одессе полиция задержала водителя внедорожника, который во время езды устроил стрельбу
При задержании у водителя были признаки опьянения, никаких документов при себе мужчина не имел.
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Ford и Toyota основали консорциум SmartDeviceLink
Консорциум SmartDeviceLink будет заниматься использованием открытого программного обеспечения для разработки автомобильных приложений для смартфонов.
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Дизайнеры разработали настоящий японский мотоцикл
Украинец Владимир Панченко и белорус Артем Смирнов разработали концепт мотоцикла под названием Samurai, который объединяет в дизайне современные технологии и традиционные формы японского искусства.
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