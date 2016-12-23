Последние новости
Антиисламизм и выход из ЕС: Ле Пен обнародовала свою предвыборную программуМир
Выпуск ТСН.Тиждень за 5 февраля 2017 годаТСН. Тиждень
Проклятие свиной чумы. Хозяев заставили ошибочно уничтожить 30 небольных животныхУкраина
На Львовщине нашли мертвым демобилизованного бойца АТО, который исчез месяц назадУкраина
Из-за коммунальных долгов в украинцев начинают отбирать квартирыДеньги
Во Львове сгорел дотла приют для собак - соцсетиУкраина
Выпуск ТСН.Тиждень за 5 февраля 2017 года (полная версия с сурдопереводом)ТСН c сурдопереводом
Тарута показал свой новый особняк, рассказал об оккупации Донецка и отношения с АхметовымУкраина
В столице Мексики разрешили эвтаназию, гей-браки и марихуануМир
На примере работы медиков в Авдеевке МОЗ разработает алгоритм действий для всей УкраиныУкраина
Ибрагимович установил уникальный бомбардирский рекорд АнглииСпорт
Наблюдатели ОБСЕ не увидели остатков главного "милиционера" "ЛНР" на месте взрываАТО
Испанские фанаты обклеили Мадрид листовками против ЗозулиСпорт
После громкого международного скандала Украина начала налаживать отношения с ИзраилемПолитика
Украинец Шахов забил дебютный гол в чемпионате ГрецииСпорт
Чего ждать от политики Трампа Украине, России и кто будет "серым кардиналом" президента СШАПолитика
Снятие санкций с России зависит от ее поведения – ПенсПолитика
Почему война на Донбассе вспыхнула с новой силой. Три основные причины обостренияАТО
"Манчестер Юнайтед" разгромил чемпиона АнглииСпорт
В Авдеевке обнаружили одного из опытнейших шпионов-коректировщиков боевиковАТО
Город ужаса. Обожженая войной Авдеевка оправляется после смертоносных обстрелов боевиковАТО
Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режимУкраина
"Манчестер Сити" обыграл "лебедей" благодаря дублю ЖезусаСпорт
Тындик Назар надеется на человеческое неравнодушиеПомощь
Боевики из танков, минометов и гранатометов обстреляли Авдеевку – штаб АТОАТО
В США очень обеспокоены увеличением боев на востоке Украины – ПенсПолитика
"Погранка" РФ и Беларуси: Путин хочет показать Лукашенко менее дружелюбным к России — СтаткевичПолитика
Почти 17 часов в воздухе. Авиакомпания Qatar Airways начала осуществлять самые длинные перелеты в миреМир
Боевики "ИГ" отбили у повстанцев стратегический город в СирииМир
Сербы на бульдозерах снесли свою стену в Косово после обвинений в разжигании розниМир
"Съешь меня". В Лос-Анджелесе провели сумасшедшую секс-вечеринку с соблазнительными красоткамиКурьезы
В Авдеевке возобновили электроснабжение ОновленоАТО
В ООН обеспокоены, что Украина финансово не поддерживает некоторых жителей ОРДЛО и переселенцевПолитика
После румынского "майдана" правительство страны отменило скандальный указ – ReutersМир
Оззи Осборн со своей легендарной группой Black Sabbath дал последний концертГламур
Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с РФ по предложению АвстрииПолитика
Объятия с Маркевичем: Зозуля посетил сборную ветеранов Украины в СевильеСпорт
В Бахмуте нардеп, который участвует в блокаде железной дороги, ударил полицейскогоАТО
Украинские биатлонисты с 11-ю дополнительными патронами выиграли "бронзу" Универсиады-2017Спорт
На Черниговщине на мужчину напал бешеный волкУкраина
В ОБСЕ сообщили о начале ремонта ЛЭП, которые питают Авдеевский коксохимАТО
Свитолина выиграла престижный теннисный турнир в Тайване и установила украинский рекордСпорт
Белорусский оппозиционер Статкевич раскрыл одну из версий убийства журналиста ШереметаПолитика
В Макеевке боевики обстреливают силы АТО из жилкварталов, люди требуют переместиться - СМИАТО
Снежный апокалипсис: десятки людей погибли от лавин в Афганистане и ПакистанеМир
В больницах Донецка находятся сотни тяжелораненых боевиковАТО
В NASA показали смерть звезды, похожей на СолнцеНаука и IT
Из Авдеевки передают гуманитарку населенным пунктам, которые также обстреливают боевикиАТО
В США отклонили апелляцию Минюста о восстановлении антимиграционного указа ТрампаМир
Подарите шанс на жизнь ВадюшеПомощь
"ЕС в курсе, что нам на это начихать?" В России прокомментировали возможное продление санкцийМир
Государственный UATV начал вещание на крымскотатарском за рубежом и в оккупированном КрымуУкраина
"Все по-честному". Лавров объяснил действия России в ответ на санкции ЕСМир
Единения с природой. В Instagram набирают популярность обнаженные люди на фоне прекрасных пейзажейКурьезы
"Путин - убийца. - Есть много убийц". Трамп в интервью не опроверг слова журналиста о главе РФМир
Жебривский рассказал, сколько людей покинули Авдеевку из-за обстреловАТО
Из-за гололеда и переливов воды в трех областях ограничили движение автоУкраина
Жебривский рассказал, сколько домов и квартир пострадало в Авдеевке во время обстрелов боевиковАТО
Российская сторона тормозит ремонтные работы под Донецком — штаб АТОАТО
Отгородиться от соседа. Латвия построила на границе с РФ защитную стену протяженностью более 20 кмМир
Американский Минюст обжаловал решение приостановить действие скандального указа ТрампаМир
В Симферополе оккупанты выпустили из-за решетки крымского адвокатаУкраина
"Бог экономики" Фукуяма рассказал о обеспокоенности Трампом и его связями с РФУкраина
Евросоюз в марте собирается продлить антироссийские санкции - BloombergМир
Боевики обстреливали Авдеевку из танков и провалили штурм у промзоны. Ситуация в зоне АТОАТО
В Белом доме сделали важное заявление по Донбассу после разговора Трампа с ПорошенкоПолитика
В Киеве бесплатно раздадут 40 тысяч презервативовКиев
Привет от конкурентов: представители Беларуси и Грузии выступили в нацотборе "Евровидения-2017"Гламур
В Киеве зритель в перерыве баскетбольного соревнования случайно выиграл 60 тысяч гривенСпорт
Средняя цена литра бензина достигла почти 25 гривен. Стоимость топлива на 5 февраляДеньги
Вода и штукатурка на голову, грибок на стенах: онкобольных украинцев лечат в жалких условияхУкраина
"Евровидение-2017": какими были выступления первых финалистов нацотбора конкурсаГламур
Порошенко посреди ночи по телефону разговаривал с Трампом. Первые подробности ОновленоПолитика
В МИД начали служебную проверку визового скандала в ИракеУкраина
Война, застывшая на фото. 30 эмоциональных фотографий из обстрелянной боевиками АвдеевкиФото
Ледовая стихия: Закарпатье запросило помощь на Львовщине и считает миллионные убыткиУкраина
В России умер актер, известный по роли Раскольникова в киноМир
Ночной звонок. Начались важные телефонные переговоры Трампа с Порошенко ОновленоПолитика
В Херсоне мужчина порезал шестерых соседей за якобы громкое празднование дня рожденияУкраина
В Конгрессе США заново рассмотрят законопроект о поддержке Украины и поставке оружияПолитика
Жюри и зрители выбрали первых финалистов нацотбора "Евровидения-2017"Гламур
В Николаеве ГСЧС пришлось спасать мужчину, который катался по реке на буереУкраина
Обстрел Сартаны: боевики "Градами" вспахали местное кладбищеАТО
"Евровидение-2017": как происходила церемония объявления результатов первого нацотбораГламур
Экспрессивная MamaRika с дредами и в блестящем костюме выступила в нацотборе "Евровидения-2017"Гламур
Ад войны. Неделя обстрелов Авдеевки в цифрах и фактахАТО
В Черновцах простились с "Академиком", который погиб под АвдеевкойУкраина
Украинские военные отбили штурм боевиков возле АвдеевкиАТО
Звезда "Голосу країни" TAYANNA поразила эмоциональным выступлением в нацотборе "Евровидения-2017"Гламур
В Днепре прооперировали главного спасателя АвдеевкиУкраина
Выпуск ТСН.19:30 за 4 февраля 2017 годаТСН. 19:30
Выпуск ТСН.19:30 за 4 февраля 2017 года (полная версия с сурдопереводом)ТСН c сурдопереводом
Первый проигрыш Трампа. Суды отменили запрет и в США снова пускают мигрантовМир
Обольстительная Laliko зажгла оригинальной песней и номером в нацотборе "Евровидения-2017"Гламур
В Украину снова надвигаются лютые морозыУкраина
Танк, минометы и 152-ая арта: чем палят боевики по АвдеевкеАТО
Жюри раскритиковало выступление Ромы Веремейчика и группы LUMIERE в полуфинале нацотбора "Евровидения-2017"Гламур
За последние пять дней боевики выпустили по Авдеевке восемь вагонов боеприпасов – СЦККАТО
Месть боевиков за разбитый блокпост: батальон "Донбасс-Украина" накрыли минометным огнемАТО
"Барселона" покромсала "Атлетик" в чемпионате ИспанииСпорт
Главные новости
На примере работы медиков в Авдеевке МОЗ разработает алгоритм действий для всей Украины
Ульяна Супрун высоко оценила работу авдеевской больницы.
Украина
- Количество комментариев 3
- Количество просмотров 271
Почему война на Донбассе вспыхнула с новой силой. Три основные причины обострения
Официальных версий активизации боевиков нет.
АТО
- Количество комментариев 15
- Количество просмотров 2574
Тарута показал свой новый особняк, рассказал об оккупации Донецка и отношения с Ахметовым
Олигарх потерял на Донбассе почти все свое состояние.
Украина
- Количество комментариев 3
-
Чего ждать от политики Трампа Украине, России и кто будет "серым кардиналом" президента США
Трамп по телефону переговорил с Порошенко.
Политика
- Количество комментариев 7
-
В Авдеевке возобновили электроснабжение
Электрики завершили работы.
АТО
- Количество комментариев 3
- Количество просмотров 557
В Бахмуте нардеп, который участвует в блокаде железной дороги, ударил полицейского
Об этом сообщили правоохранители.
АТО
- Количество комментариев 18
- Количество просмотров 4277
Герои не умирают: почтение погибшим под Авдеевкой
ТСН. Тиждень
- Количество комментариев 1
-
Белорусский оппозиционер Статкевич раскрыл одну из версий убийства журналиста Шеремета
По мнению бывшего политзаключенного, Шеремета убили не для дестабилизации ситуации в Украине.
Политика
- Количество комментариев 3
- Количество просмотров 1562
В Макеевке боевики обстреливают силы АТО из жилкварталов, люди требуют переместиться - СМИ
Об этом сообщают в соцсетях.
АТО
- Количество комментариев 23
- Количество просмотров 1893
В больницах Донецка находятся сотни тяжелораненых боевиков
Среди наемников увеличилось количество потерь.
АТО
- Количество комментариев 14
- Количество просмотров 1654
В NASA показали смерть звезды, похожей на Солнце
Сфотографировать такой процесс довольно трудно
Наука и IT
- Количество просмотров 968
Зозуля: задели не меня, задели нашу страну
В интервью ТСН Проспорт Роман рассказал, какие варианты предложили ему в Испании, и что ответ он должен дать 6 февраля.
Спорт
- Количество комментариев 14
- Количество просмотров 2070
Ольга Фомина
- консультант по здоровому образу жизни, тренер по новому для Украины виду фитнеса Kangoo Jumps, блогер
Владимир Вятрович
- глава Института национальной памяти, автор книги "История с грифом "Секретно"
Жебривский рассказал, сколько людей покинули Авдеевку из-за обстрелов
В настоящее время в квартирах города есть газ и теплоснабжение, воду дают по графику.
АТО
- Количество комментариев 4
- Количество просмотров 417
"Все по-честному". Лавров объяснил действия России в ответ на санкции ЕС
Москва ввела санкции против ЕС из-за банковских ограничений для россиян.
Мир
- Количество комментариев 11
- Количество просмотров 2169
"Путин - убийца. - Есть много убийц". Трамп в интервью не опроверг слова журналиста о главе РФ
Он признался в уважении к Путину, однако не уверен, что поладит с ним.
Мир
- Количество комментариев 44
- Количество просмотров 12243
Боевики обстреливали Авдеевку из танков и провалили штурм у промзоны. Ситуация в зоне АТО
За сутки один украинский военный был ранен, один – травмирован.
АТО
- Количество комментариев 14
- Количество просмотров 2893
Из-за гололеда и переливов воды в трех областях ограничили движение авто
Изменения в погоде привели к ухудшению состояния дорог.
Украина
- Количество просмотров 239
Евросоюз в марте собирается продлить антироссийские санкции - Bloomberg
В "черном списке", в частности, российские бизнесмены Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук.
Мир
- Количество комментариев 15
- Количество просмотров 928
В Белом доме сделали важное заявление по Донбассу после разговора Трампа с Порошенко
Президент США подчеркнул на мирном урегулировании войны на Донбассе.
Политика
- Количество комментариев 49
- Количество просмотров 12051
Порошенко посреди ночи по телефону разговаривал с Трампом. Первые подробности
Президенты договорились встретиться в США.
Политика
- Количество комментариев 22
- Количество просмотров 6030
Война, застывшая на фото. 30 эмоциональных фотографий из обстрелянной боевиками Авдеевки
Прифронтовой город сейчас контролируют и обороняют украинские военные.
Фото
- Количество комментариев 7
- Количество просмотров 2887
Ледовая стихия: Закарпатье запросило помощь на Львовщине и считает миллионные убытки
Ледоход принес немало хлопот крестьянам, а теперь на регион надвигается еще и мороз.
Украина
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 1526
В Конгрессе США заново рассмотрят законопроект о поддержке Украины и поставке оружия
Предыдущий состав Конгресса окончательно не утвердил документ.
Политика
- Количество комментариев 11
- Количество просмотров 1976
Каким для вас будет февраль 2017 года
Людмила Савина Нумерология
- Количество просмотров 1720
1941-й и 2017-й
Андрей Пионтковский Политика
- Количество просмотров 1970
Загробная Россия
Дмитрий Флорин Политика
- Количество комментариев 7
- Количество просмотров 5940
День инвалида-ударника
Юрій Гудименко Политика
- Количество комментариев 10
- Количество просмотров 7634
Авдеевский синдром
Наталья Подлесная Психология
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 5814
"Уважаем многообразие" – перейдет ли Киев от слов к делу?
Ирина Федорович Политика
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 26
Приключения наших на биатлоне
Александра Амброз Здоровье и спорт
- Количество просмотров 210
Диета для просто ленивых: голодание на воде
Ольга Фомина Здоровье и спорт
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 1023
Ярослав Не Мудрый. Как противодействовать Качинскому?
Евгений Магда Политика
- Количество комментариев 3
-
Донбасс. Все проработано
Николай Маломуж О войне
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 4
Брошенные и преданные
Зуир аль-Шималь О войне
- Количество комментариев 4
-
Ползучее наступление
Николай Сунгуровский О войне
- Количество комментариев 2
- Количество просмотров 5249
Поезд Москва – Белград
Олег Панфилов Политика
- Количество просмотров 2488
Риски Трампа
Сергій Постоловський Политика
- Количество комментариев 1
-
Что звезды нам пророчат: гороскоп на 30 января-5 февраля
Влад Росс Астрология
- Количество комментариев 2
- Количество просмотров 24279
Не дразните Кремль
Константин Паршин О войне
- Количество комментариев 4
- Количество просмотров 1959
Лживая бензоколонка
Дмитрий Флорин Политика
- Количество комментариев 11
- Количество просмотров 5587
Какие потрясения ждут мир в 2017 году: пророчества Черного паука
Влад Росс Астрология
- Количество комментариев 2
- Количество просмотров 6063
Законы для раскола
Юрий Володарский Политика
- Количество комментариев 45
- Количество просмотров 4256
Эпикриз на безвиз
Владимир Земляный Политика
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 662
История одной фотографии
Андрей Цаплиенко Политика
- Количество комментариев 5
- Количество просмотров 9424
Леди
Как защитить бытовую технику
Современная бытовая техника стоит недешево, поэтому хочется, чтобы работала она без перебоев и подольше. Известно, что для беспроблемного функционирования любого организма требуется качественное питание. Таким питанием для бытовой техники является ровное напряжение электроэнергии и чистая вода.
Леди
- Количество просмотров 3178
Мокрая и обнаженная: Моника Беллуччи поделилась красивым кадром в Сети
Моника Беллучи снялась в очень откровенной фотосессии.
Леди
- Количество просмотров 2592
10 продуктов на случай гостей
Бывает так: нежданные, но дорогие гости на пороге, а угостить их нечем – ни мяса, ни рыбы, ни даже магазинных пельменей и колбасы нет. Чтобы не попасть в столь неловкую ситуацию, стоит запастись стратегическим запасом продуктов, с помощью которых из обыкновенных макарон с рисом, например, можно сотворить кулинарные шедевры.
Леди
- Количество просмотров 6420
Эффектная Ева Герцигова в фотосессии для журнала Elle
Ева Герцигова предстала в новой съемке для глянца.
Леди
- Количество просмотров 1182
Четкие линии и лаконичные силуэты в коллекции NAT Atelier
Молодая марка дебютировала на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
Леди
- Количество просмотров 254
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы
Говорят, девушка с детства была недовольна своей внешностью.
Леди
- Количество просмотров 1844
Как всегда, роскошна: Наоми Кэмпбелл в новой глянцевой фотосессии
46-летняя модель приняла участие в новой фотосессии для глянца.
Леди
- Количество просмотров 2006
Белорусский оппозиционер Николай Статкевич: Лукашенко сидит в кармане у Путина
- Количество просмотров 1
Украинские "белые хакеры": Государственные системы защищены от взломов на 40%
- Количество комментариев 1
-
Комбат "Донбасса" Филин: Трасса до Горловки под нашим контролем
- Количество комментариев 5
- Количество просмотров 1680
Глава МОЗ Уляна Супрун: Возможно, нет понимания, но я врач
- Количество комментариев 4
-
Правозащитник Дмитрий Шерембей: Тодуров на 90% получил все препараты. Предмета истерики не существует
- Количество комментариев 3
- Количество просмотров 2098
Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская: Если мы говорим, что власть давит, то у "власти" есть фамилия
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 1
Молдавский политолог Оазу Нантой: Если Россия сможет навязать свой сценарий Молдове, то потом она использует его и в Украине
- Количество комментариев 5
- Количество просмотров 462
Директор Центра эндокринной хирургии Александр Ларин: Кто такой Линчевский? Рядовой хирург 17-й больницы. Выглядит смешно
- Количество комментариев 5
- Количество просмотров 894
Проспорт
Ибрагимович установил уникальный бомбардирский рекорд Англии
Златан стал самым возрастным футболистом в истории АПЛ, кому удалось забить 15 голов за сезон.
Спорт
- Количество просмотров 369
Испанские фанаты обклеили Мадрид листовками против Зозули
Также ультрас "Райо" хотят отставки президента клуба.
Спорт
- Количество комментариев 10
- Количество просмотров 642
Украинец Шахов забил дебютный гол в чемпионате Греции
ПАОК победил со счетом 3:2.
Спорт
- Количество просмотров 103
"Манчестер Юнайтед" разгромил чемпиона Англии
Мхитарян, Ибрагимович и Мата забили "Лестеру" на выезде.
Спорт
- Количество просмотров 197
"Манчестер Сити" обыграл "лебедей" благодаря дублю Жезуса
Бразилец забил в начале встречи и в компенсированное время.
Спорт
- Количество просмотров 70
Война, застывшая на фото. 30 эмоциональных фотографий из обстрелянной боевиками Авдеевки (30 фото)
Фото
- Количество комментариев 7
- Количество просмотров 2887
Разнесенные дома и разрушенный рынок. Появились фото последствий артобстрелов Донецка (9 фото)
АТО
- Количество комментариев 3
- Количество просмотров 984
В Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар (9 фото)
Киев
- Количество комментариев 3
- Количество просмотров 2153
Воронки на кладбище и посеченные дома. Полиция показала последствия обстрелов Сартаны боевиками (6 фото)
АТО
- Количество просмотров 381
Эмоции, которые застыли на снимках. Фоторепортаж из обстрелянной Авдеевки (35 фото)
Фото
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 564
В Перу в газовой камере сожгли почти 8 тонн кокаина (7 фото)
Мир
- Количество просмотров 140
Воронки и полуразрушенные здания. Фотограф показал, как выглядит Авдеевка после обстрела боевиков (20 фото)
АТО
- Количество комментариев 14
- Количество просмотров 678
Горячая каша и теплые палатки: в Авдеевке спасатели обогрели и накормили более 4 тысяч жителей (10 фото)
Фото
- Количество просмотров 256
Гримасы Трампа и Библия: как друг Путина Тиллерсон присягал на верность американскому народу (11 фото)
Фото
- Количество комментариев 1
- Количество просмотров 1689
Герои не умирают. Как на Майдане прощались с погибшими под Авдеевкой бойцами (12 фото)
АТО
- Количество комментариев 4
- Количество просмотров 1332
Авто
Ателье Kahn покажет в Женеве открытый суперкар WB12 Vengeance
Британское ателье Kahn представит на мартовском моторшоу в Женеве открытую версию суперкара WB12 Vengeance, созданного на базе модели Aston Martin DB9.
Авто
- Количество просмотров 232
Tata готовит компактный среднемоторный спорткар
Новинка будет выпускаться под новым суббрендом - Tamo.
Авто
- Количество просмотров 299
Euro NCAP отметила 20-летие видеороликом о прочности кузовов автомобилей
Эксперты по оценке уровня безопасности автомобилей из Euro NCAP наглядно показали, как с 1997 года улучшилась безопасность автомобилей.
Авто
- Количество просмотров 642
Subaru привезет в Чикаго рестайлинговый седан Legacy
Компания Subaru представила обновленный седан Legacy, дебют которого состоится на автошоу в Чикаго в феврале 2017 года.
Авто
- Количество просмотров 626
Dodge продолжает дразнить видеотизерами экстремального масл-кара Challenger Demon
Компания Dodge опубликовала четвертое тизерное видео, посвященное новому масл-кару Challenger SRT Demon.
Авто
- Количество просмотров 823