После завершения перемирия боевики возобновили обстрелы Авдеевки

После завершения перемирия боевики возобновили обстрелы Авдеевки

  • Количество комментариев 17
  • Количество просмотров 465

Последние новости

Главные новости

"Авдеевка – это постскриптум разговора Путина и Трампа": что пишут иностранные СМИ о ситуации на Донбассе

"Авдеевка – это постскриптум разговора Путина и Трампа": что пишут иностранные СМИ о ситуации на Донбассе

Одни издания считают, что таким образом, Путин хочет показать США свою влиятельность, другие же не придают особого значения событиям в Авдеевке и описывают это как "типичный уровень военных действий, но не чрезвычайный".

  • Количество комментариев 5
  • Количество просмотров 700

Популярные видео

Популярные блоггеры

Фон слайда Тарас Березовец
Тарас Березовец
  • директор компании Berta Communications, политтехнолог
Блогов 55
Фон слайда Ольга Фомина
Ольга Фомина
  • консультант по здоровому образу жизни, тренер по новому для Украины виду фитнеса Kangoo Jumps, блогер
Блогов 62
Фон слайда Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
  • глава Института национальной памяти, автор книги "История с грифом "Секретно"
Блогов 259
Фон слайда Елена Деревянко
Елена Деревянко
  • вице-президент Украинской PR-Лиги
Блогов 30
Фон слайда Павел Кругляковский
Павел Кругляковский
  • политический консультант
Блогов 13
Фон слайда Евгений Магда
Евгений Магда
  • кандидат политических наук, директор Центра общественных отношений
Блогов 63
Фон слайда Анастасия Дмитрук
Анастасия Дмитрук
  • поэтесса
Блогов 11
Фон слайда Андрей Цаплиенко
Андрей Цаплиенко
  • журналист ТСН
Блогов 27
Фон слайда Елена Кузьмич
Елена Кузьмич
  • викканская жрица
Блогов 101

Популярные блоги

Леди

Читать больше на lady.tsn

Интервью

Проспорт

Читать больше на prosport.tsn

Популярные фото

Авто

Американцы реставрировали Toyota Land Cruiser 1981 года

Американцы реставрировали Toyota Land Cruiser 1981 года

Американская фирма The FJ Company из Майами, которая занимается реставрацией и кастомизацией классических моделей Toyota Land Cruiser, представила проект длиннобазного японского внедорожника FJ45 1981 года.

  • Количество просмотров 83
Читать больше на auto.tsn