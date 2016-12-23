Аваков прокомментировал скандальную инициативу Деевой о новых правах каждые 5 лет

Аваков прокомментировал скандальную инициативу Деевой о новых правах каждые 5 лет

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Польша угрожает Украине последствиями из-за запрета на въезд мэра Перемышля

Польша угрожает Украине последствиями из-за запрета на въезд мэра Перемышля

Если украинская сторона не отменит это решение, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве.

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Forbes рассказал, как РФ осуществила хакерские атаки на избирателей во время выборов в США

Forbes рассказал, как РФ осуществила хакерские атаки на избирателей во время выборов в США

Россия не осуществляла хакерские атаки на сами выборы в США. Вместо этого, она выбрала целью избирателей, ответственных за исход этих выборов.

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Леди

Почему одних женщин любят, а других только хотят

Почему одних женщин любят, а других только хотят

Есть женщины, которые, только разведясь, тут же выходят замуж. Причем каждый раз по любви. Есть женщины, которых любят всю жизнь, у них много друзей мужского пола, тайно в них влюбленных. А есть другие, которые очень хотят любви, а получают только секс без обязательств. Почему так происходит?

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Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек

Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек

Китайское подразделение болгарского тюнинг-ателье Vilner представило особый кроссовер Acura MDX, заказанный женщиной, которая занимается разведением экзотических бабочек.

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