Стало известно, когда суд в Гааге начнет слушания по иску Украины против РФ

Стало известно, когда суд в Гааге начнет слушания по иску Украины против РФ

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  • директор компании Berta Communications, политтехнолог
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Леди

Чем подкармливать комнатные растения?

Чем подкармливать комнатные растения?

Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая "диета", когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы?  

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Рецепт котлет из тунца с травами

Рецепт котлет из тунца с травами

Руслан Сеничкин предлагает рецепт оригинальных, ароматных и очень вкусных рыбных котлет, которые могут быть отличной закуской или основным блюдом на завтрак.

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В чем преимущество тантрического секса В чем преимущество тантрического секса

В чем преимущество тантрического секса

В восприятии обычного обывателя Тантра чаще всего связана с сумасшедшим по длительности и ощущениям сексом. О том, что делает тантрический секс таким привлекательным, наш разговор с Натальей Полухиной – женщиной, которая более 10 лет увлекается необычными практиками, в том числе и Тантрой.  

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Авто

Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек

Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек

Китайское подразделение болгарского тюнинг-ателье Vilner представило особый кроссовер Acura MDX, заказанный женщиной, которая занимается разведением экзотических бабочек.

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