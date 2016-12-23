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Пока не удается использовать данные для получения более ясной картины событий.
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На фоне массовых протестов в США суд частично заблокировал указ Трампа о запрете иммиграции
Накануне президент США временно ограничил въезд в США выходцам из ряда мусульманских стран.
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Что звезды нам пророчат: гороскоп на 30 января-5 февраля
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Не дайте Кремлю шанс
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Принуждение к сдержанности
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Лживая бензоколонка
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Какие потрясения ждут мир в 2017 году: пророчества Черного паука
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Законы для раскола
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История одной фотографии
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Как Европа растит собственных террористов
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Рецепт куриного филе с овощами и фетой
Всем любителям курицы Руслан Сеничкин предлагает простой рецепт приготовления сочного и нежного куриного филе с овощами и фетой.
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Чем подкармливать комнатные растения?
Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая "диета", когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы?
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С акцентом на декольте: Хайди Клум пришла на вечеринку в откровенном наряде
Хайли Клум знает, как привлечь к себе внимание на светском мероприятии.
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Рецепт котлет из тунца с травами
Руслан Сеничкин предлагает рецепт оригинальных, ароматных и очень вкусных рыбных котлет, которые могут быть отличной закуской или основным блюдом на завтрак.
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В чем преимущество тантрического секса
В восприятии обычного обывателя Тантра чаще всего связана с сумасшедшим по длительности и ощущениям сексом. О том, что делает тантрический секс таким привлекательным, наш разговор с Натальей Полухиной – женщиной, которая более 10 лет увлекается необычными практиками, в том числе и Тантрой.
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Яркая Ирина Шейк в рекламной кампании аксессуаров
С тех пор, как стало известно о беременности Ирины Шейк, ее популярность сильно возросла.
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Вид в профиль: 58-летняя Шерон Стоун опубликовала фото в бикини
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