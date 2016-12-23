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Курьезы
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Возможный посол США в ЕС прогнозирует крах Евросоюза, валюты евро и Brexit Великобритании
Великобритания начнет напрямую договариваться с США по экономическому сотрудничеству.
Мир
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- Количество просмотров 410
Оккупанты проводят масштабную карательную спецоперацию в Крыму: задержаны адвокаты
Куртбединов защищал интересы задержанных якобы членов "Хизб ут-Тахрир".
Политика
- Количество комментариев 42
- Количество просмотров 1041
В Украину надвигаются 24-градусные морозы
Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Украина
- Количество просмотров 651
В Черкасской области сошли с рельсов зерновозы, опаздывают 10 пассажирских поездов
Пассажиры задержатся на 3 часа.
Украина
- Количество комментариев 5
- Количество просмотров 401
Более 80 членов парламента Британии будут голосовать против Brexit несмотря на желание избирателей
Также некоторые депутаты воздержатся от голосования за 50 Статью.
Мир
- Количество просмотров 205
Аваков анонсировал отчет по делу об убийстве Шеремета
Он должен состояться на следующей неделе.
Политика
- Количество комментариев 2
- Количество просмотров 489
Польша угрожает Украине последствиями из-за запрета на въезд мэра Перемышля
Если украинская сторона не отменит это решение, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве.
Политика
- Количество комментариев 14
- Количество просмотров 1416
Представители Красного Креста впервые посетили места содержания пленных украинцев в Донецке
Об условиях содержания украинских военных в организации не рассказывают.
АТО
- Количество просмотров 317
Снежная трагедия: спасатели нашли тела всех погибших в результате схода лавины на отель в Италии
Общее число жертв достигло 29 человек.
Мир
- Количество просмотров 689
Е-декларация Авакова-2016: авторское право на "рюкзаки" и минус три бутылки вина
Глава МВД получил зарплаты на 200 тыс грн больше, чем в 2015 году.
Деньги
- Количество просмотров 392
Ольга Фомина
- консультант по здоровому образу жизни, тренер по новому для Украины виду фитнеса Kangoo Jumps, блогер
Владимир Вятрович
- глава Института национальной памяти, автор книги "История с грифом "Секретно"
Кремль предлагает сирийцам изменить название страны - СМИ
В "российской" конституции Сирии заложили создание курдской автономии.
Мир
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- Количество просмотров 821
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Америка будет защищать свою "дырявую границу".
Мир
- Количество комментариев 1
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В России срывается запуск ракет "Протон-М" из-за бракованных двигателей
В двигателях вместо драгоценных металлов использовались менее жаростойкие компоненты.
Наука и IT
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Первого заммэра Ужгорода уличили во взяточничестве, он подался в бега – Луценко
Генпрокурор рекомендует Цапу прибыть в прокуратуру с повинной.
Украина
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Скандал в Кабмине: на заседании правительства перессорились Омелян, Бальчун и Гройсман
Премьер встал на сторону руководителя УЗ в споре с министром инфраструктуры.
Политика
- Количество комментариев 7
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Скандальную заместительницу руководителя Одесской таможни, задержанную на взятке, перевели на работу в Киев
После задержания на взятке, осенью 2015 года, Арефьева сбежала от правоохранителей.
Украина
- Количество комментариев 9
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Одна из крупнейших компаний мира планирует потратить $ 1,5 млрд на развитие инфраструктуры Киева
Чиновники удивились, что застройщики сразу после заключения сделки взялись за расчеты.
Украина
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Forbes рассказал, как РФ осуществила хакерские атаки на избирателей во время выборов в США
Россия не осуществляла хакерские атаки на сами выборы в США. Вместо этого, она выбрала целью избирателей, ответственных за исход этих выборов.
Мир
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Бразильский наемник "Л/ДНР" Рафаэль Лусварги получил 13 лет тюрьмы
Боевик полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается.
Украина
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Энергичные отжимания Кличко и мемы о спасении жены Трампа. Тренды Сети
Забавные новинки и новости, которые интересуют многих, – смотрите в нашей подборке.
Курьезы
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Синоптики объяснили внезапную снеговую аномалию в Киеве
Жителей столицы призвали не волноваться и дали прогноз на ближайшие дни.
Киев
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Принуждение к сдержанности
Владимир Голышев Политика
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Эпикриз на безвиз
Владимир Земляный Политика
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Законы для раскола
Юрий Володарский Политика
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История одной фотографии
Андрей Цаплиенко Политика
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Как Европа растит собственных террористов
Анатолий Максимов Политика
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Победа дипломатии над календарем
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Чего же хотят украинцы?
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Не все так плохо в Давосе
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Фургон с оркестром
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Один путь для России
Авраам Шмулевич Политика
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ИГИЛ, Иран, Путин... С чем уходит Обама
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Не забыть об Олеге Ольжиче
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Леди
Роскошная Даутцен Крус дефилировала на шоу Ulyana Sergeenko в Париже
Нидерландская модель и экс-"ангел" бельевой марки Victoria's Secret Даутцен Крус продефилировала на подиуме в рамках шоу Ulyana Sergeenko.
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Ангела Меркель надела на заседание в парламент яркий жакет
Канцлер Германии обожает носить пиджаки. И в ее гардеробе их очень много.
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Инаугурационное платье Мелании Трамп прославило дизайнера Эрвье Пьера
Наряд, в котором первая леди США появилась на инаугурационном балу, будет выставлен в Национальном музее американской истории.
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В топе и трусах: 43-летняя Кэйт Бекинсэйл похвасталась безупречной фигурой
Британская актриса на своем примере доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте, а настоящий возраст – это на сколько ты выглядишь.
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Радости материнства: Кэтрин Хейгл снялась с новорожденным сыном в фотосессии
20 декабря Кэтрин Хейгл и ее муж Джош Келли стали родителями сына Джошуа.
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Почему одних женщин любят, а других только хотят
Есть женщины, которые, только разведясь, тут же выходят замуж. Причем каждый раз по любви. Есть женщины, которых любят всю жизнь, у них много друзей мужского пола, тайно в них влюбленных. А есть другие, которые очень хотят любви, а получают только секс без обязательств. Почему так происходит?
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Радость в семье: 10-месячный сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме
35-летняя бизнесвумен опубликовала в Сети интересное видео с сыном.
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Комбат "Донбасса" Филин: Трасса до Горловки под нашим контролем
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Глава МОЗ Уляна Супрун: Возможно, нет понимания, но я врач
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Правозащитник Дмитрий Шерембей: Тодуров на 90% получил все препараты. Предмета истерики не существует
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Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская: Если мы говорим, что власть давит, то у "власти" есть фамилия
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Молдавский политолог Оазу Нантой: Если Россия сможет навязать свой сценарий Молдове, то потом она использует его и в Украине
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Директор Центра эндокринной хирургии Александр Ларин: Кто такой Линчевский? Рядовой хирург 17-й больницы. Выглядит смешно
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Дмитрий Тымчук: При политической воле Киева Докучаевск можно освободить за несколько часов
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Глава Донетчины Павел Жебривский: В этом году ДРГ получали сдачи и драпали, поджав хвост
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Проспорт
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Португалец не обращает внимание на недоброжелателей.
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Расистский скандал. Футболиста "Арсенала" задержала полиция за грязную брань в аэропорту
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Авто
Ford представил обновленный кабриолет Mustang
Официальные продажи обновленного кабриолета Ford Mustang стартуют весной текущего года.
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Британская компания Eadon Green анонсировала свою первую модель
Премьера нового купе Black Cuillin состоится 9 марта в рамках Женевского автосалона.
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DS намерена запустить в серийное производство электрический суперкар E-Tense
Компания DS, входящая во французскую группу PSA Peugeot Citroen, зарегистрировала имя концептуального электрического купе - E-Tense в качестве торговой марки.
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Мотогонщик прокатился на мотоцикле по горнолыжному склону (Видео)
23-летний испанец Марк Маркес, который в 2016 году стал трехкратным чемпионом мира гоночной серии MotoGP, проехал по горнолыжному склону Ханенкамм на Honda RC213V.
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Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек
Китайское подразделение болгарского тюнинг-ателье Vilner представило особый кроссовер Acura MDX, заказанный женщиной, которая занимается разведением экзотических бабочек.
Авто
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