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Путін, санкції Путин парализует Украину, если не получит марионеточное правительство - бывший посол США Политика Сегодня, 20:56 1140 8
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу Турция не признает аннексию украинских земель ради своих отношений с Россией Мир Сегодня, 17:38 2403 11
Дональд Трамп Трамп назвал Мерил Стрип "подхалимом Клинтон" и поднял волну возмущения в Twitter Гламур Сегодня, 19:55 2654 3
F-22, ВПС США, військовий літак, авіація_4 К Крыму и российским границам вылетели два разведывательных самолета США — СМИ Мир Сегодня, 13:52 2938 30
ДНР Врятоване різдво Полный умственный коллапс. Донецкие боевики-"зайчики" сняли рождественскую "сказку" для детей АТО Сегодня, 19:27 264 1
Наталі Портман вагітна на Золотому глобусф_1 Золотой глобус 2017 фото: элегантные Питт, Ди Каприо и беременная Натали Портман пришли на премию Гламур Сегодня, 13:36 1612
Есмінець ВМС США USS Mahan Американский эсминец сделал три предупредительных выстрела по иранским судам — Reuters Мир Сегодня, 15:05 2786 2
Золотий глобус 2017_14 Золотой глобус 2017: полный список триумфаторов премии Гламур Сегодня, 12:32 611 1
У Сумах стався вибух на першому поверсі житлового будинку_4 В Сумах произошел взрыв на первом этаже жилого дома: есть раненые Украина Сегодня, 10:28 1780
погода , зима, холод, мороз На Львовщине от переохлаждения умерло двое человек, еще семеро госпитализированы Украина Сегодня, 10:10 409
Микола Азаров Азаров рассказал подробности создания "правительства в изгнании" Политика Сегодня, 07:41 3546 34
Погода, негода, сніг, хуртовина Из-за непогоды в четырех областях ограничено движение транспорта Украина Сегодня, 09:22 695
ештон картер В США пригрозили России неожиданным ответом на кибератаки Политика Сегодня, 08:24 2105 20
сніг, снігопад, снігові замети, хуртовина Синоптики рассказали, какие регионы накроет метелями в понедельник Украина Сегодня, 02:00 2770
засніжений вагон Разбор полетов. В Одессу едет столичная комиссия из-за жалобы на холодный вагон со снегом в купе Украина Сегодня, 02:53 2818 1
Ато, військові Трое военных не вернулись с задания в зоне АТО на место дислокации подразделения АТО Вчера, 23:37 7470 31
червоненко на заправці Червоненко на АЗС угрожал закопать всех "козлов", которые не пропустили его без очереди Украина Вчера, 21:24 4770 9
Теракт в Ізраїлі, вантажівка_2 Грузовиком в толпу. Назвали имя террориста, который в Иерусалиме убил людей Мир Вчера, 21:10 692
Зима, сніг, погода, негода На Одесчине во время расчистки трассы от переохлаждения погиб человек - СМИ Украина Вчера, 20:43 1658
Донбас, АТО, зруйновані будинки_6 Боевики устроили смертельную охоту на жителей Харцызска и Красногоровки АТО Вчера, 20:03 1973 7
Мілош Земан Президент Чехии спрогнозировал, где произойдет следующий теракт Мир Вчера, 22:02 1401
сніг, рятувальники,дснс, обмеження Из-за непогоды движение транспорта ограничили еще в двух областях Украины Украина Вчера, 18:01 1241
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