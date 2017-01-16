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Петро Порошенко Украина подает иск в Гаагский трибунал против России - Порошенко Политика Сегодня, 14:45 3158 33
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Дивитися телевізор, телебачення, екран Нацсовет взялся за скандальную передачу с военными РФ в эфире СТБ Украина Сегодня, 13:01 2927 4
Українські військові, ЗСУ, силовики, бійці АТО _7 На Донбассе во время боя силы АТО ликвидировали 12 боевиков АТО Сегодня, 13:24 1250 1
гаманець, зарплата, пенсія, гроші, гривні, економіка 12 задач для Украины от МВФ: рынок земли, монетизация субсидий и повышение пенсионного возраста Деньги Сегодня, 12:45 11786 44
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Інтерсіті, потяг, поїзд Украина планирует запустить в Европы еще несколько прямых поездов – Омелян Деньги Сегодня, 13:22 411 1
джо байден і петро порошенко_2 Надежда на сотрудничество: Байден прокомментировал отношения между Белым домом Трампа и Украиной Политика Сегодня, 11:25 1005 11
науковці у лабораторії Устойчив к десяткам антибиотиков и может убить миллионы людей. Что нужно знать о "супербактерии" Наука и IT Сегодня, 11:38 1000
володимир в'ятрович Вятрович показал, что в Украине нет "бандеризации" Украина Сегодня, 11:43 610 4
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На Житомирщині невідомі вчинили криваву перестрілку та кинули у натовп гранату На Житомирщине неизвестные совершили кровавую перестрелку и бросили в толпу гранату Украина Сегодня, 09:47 1815 1
Фінбанк Принцип домино. После банкротства "Платинум Банка" о самоликвидации заявляет его "родственница" Деньги Сегодня, 09:59 978
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