День Соборности: история соединения двух республик в единую Украину и традиция живой цепи

День Соборности: история соединения двух республик в единую Украину и традиция живой цепи

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Позиция абсолютной слепоты. Песков охарактеризовал действия бывшей администрации США относительно Украины

Позиция абсолютной слепоты. Песков охарактеризовал действия бывшей администрации США относительно Украины

Также Песков отметил, что пока он не уверен, изменится эта позиция при новой американской администрации.

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Леди

Как привлечь любовь средствами фэн-шуй

Как привлечь любовь средствами фэн-шуй

Говорят, любовь приходит задолго до появления возлюбленного. Она проявляется в ощущениях и предчувствиях. Ничего странного – это дают о себе знать энергии, которые вскоре выстроятся в отношения. Но если энергии запаздывают, сделайте свой дом маяком, на который они будут ориентироваться в своем пути. 

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Авто

Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек

Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек

Китайское подразделение болгарского тюнинг-ателье Vilner представило особый кроссовер Acura MDX, заказанный женщиной, которая занимается разведением экзотических бабочек.

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Ford и Toyota основали консорциум SmartDeviceLink

Ford и Toyota основали консорциум SmartDeviceLink

Консорциум SmartDeviceLink будет заниматься использованием открытого программного обеспечения для разработки автомобильных приложений для смартфонов.

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Дизайнеры разработали настоящий японский мотоцикл

Дизайнеры разработали настоящий японский мотоцикл

Украинец Владимир Панченко и белорус Артем Смирнов разработали концепт мотоцикла под названием Samurai, который объединяет в дизайне современные технологии и традиционные формы японского искусства.

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