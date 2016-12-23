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Что надо знать о боях под Авдеевкой: эвакуация населения, погибшие и новые позиции украинских военныхАТО
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"Авдеевка – это постскриптум разговора Путина и Трампа": что пишут иностранные СМИ о ситуации на Донбассе
Одни издания считают, что таким образом, Путин хочет показать США свою влиятельность, другие же не придают особого значения событиям в Авдеевке и описывают это как "типичный уровень военных действий, но не чрезвычайный".
АТО
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Угроза гуманитарной катастрофы в Авдеевке и прогресс в отношении пленных. О чем говорили в Минске
Оккупантов требуют обеспечить безопасность ремонтников, чтобы вернуть в город воду, отопление и свет.
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Воспитателя киевского детского сада подозревают в избиении 4-летнего ребенка
Синяки покрывали все лицо девочки.
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Что надо знать о боях под Авдеевкой: эвакуация населения, погибшие и новые позиции украинских военных
В первый день обострения бои длились 19 часов подряд.
АТО
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Российские боевики вновь нарушили режим тишины в Авдеевке
Они начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников.
АТО
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В боях под Авдеевкой погиб преподаватель, который оставил университет ради фронта
Мужчина был преподавателем юридического факультета Черновицкого национального университета.
АТО
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Активизация боев в Украине может стать первым испытанием Трампа с Путиным - The Washington Post
В Вашингтоне, во вторник, Государственный департамент призвал к немедленному прекращению огня.
Мир
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"Я слушал Вас 10 минут и почти ничего не понял". Гройсман раскритиковал работу главы НАПК
Премьер-министр намекнул, что кто-то пытается сорвать электронное декларирование.
Политика
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Герои не умирают. Как на Майдане прощались с погибшими под Авдеевкой бойцами
Почтить память военных пришли более тысячи человек.
АТО
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В Авдеевке после обстрелов пророссийских боевиков нашли труп женщины
На ее теле - многочисленные осколочные ранения.
АТО
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На Майдане погибших под Авдеевкой провожают на коленях и с лозунгом "Герои не умирают"
Проститься с бойцами пришли более тысячи человек.
Украина
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Ольга Фомина
- консультант по здоровому образу жизни, тренер по новому для Украины виду фитнеса Kangoo Jumps, блогер
Владимир Вятрович
- глава Института национальной памяти, автор книги "История с грифом "Секретно"
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Курьезы
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Российская сторона дала гарантии прекращения огня в Авдеевке – Жебривский
Ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.
АТО
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В Киеве прощаются с погибшими под Авдеевкой героями. Смотрите онлайн
Церемония прощания запланирована на 11 часов.
АТО
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Письма из оккупированного Донбасса. Из "ДНР" с колбасой
Сегодняшний Донецк – это фасад, картинка, созданная для объективов.
Сергій Андреєв О войне
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Украина начала председательство в Совбезе ООН
Председательство продлится месяц.
Политика
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Февраль начинается ослаблением морозов. Прогноз погоды на среду
На дорогах - традиционная гололедица.
Украина
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В Авдеевке боевики утром четыре раза штурмовали украинские позиции
Боевики пытаются штурмовать ту позицию, которую потеряли в воскресенье.
АТО
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Максимальная стоимость бензина подскочила до 27 гривен. Средние цены на АЗС на 1 февраля
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Деньги
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В Авдеевке начинается массовая добровольная эвакуация людей
Уехать с города решили около 200 человек.
АТО
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Горячая Авдеевка: сил достаточно, враг несет потери - Муженко
Украинские офицеры и солдаты проявляют профессионализм и мужество.
АТО
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Ситуация в Авдеевке и реакция мира. Пять новостей, которые вы могли проспать
ТСН.ua предлагает пять главных событий ночи.
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