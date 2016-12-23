Из-за коммунальных долгов в украинцев начинают отбирать квартиры

Из-за коммунальных долгов в украинцев начинают отбирать квартиры

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Как защитить бытовую технику

Как защитить бытовую технику

Современная бытовая техника стоит недешево, поэтому хочется, чтобы работала она без перебоев и подольше. Известно, что для беспроблемного функционирования любого организма требуется качественное питание. Таким питанием для бытовой техники является ровное напряжение электроэнергии и чистая вода.

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10 продуктов на случай гостей

10 продуктов на случай гостей

Бывает так: нежданные, но дорогие гости на пороге, а угостить их нечем – ни мяса, ни рыбы, ни даже магазинных пельменей и колбасы нет. Чтобы не попасть в столь неловкую ситуацию, стоит запастись стратегическим запасом  продуктов, с помощью которых из обыкновенных макарон с рисом, например, можно сотворить кулинарные шедевры.

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